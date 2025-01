Rugby/ Pro Recco: gli Squali sono perfetti

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby (testo e foto)

Il 2025 della Pro Recco Rugby inizia come meglio non si poteva, ovvero con una magnifica vittoria contro la capolista CUS Genova: gli Squali hanno vinto il “derby” con un 33-29 al cardiopalma che ha fatto emozionare non poco i tanti spettatori presenti al Carlo Androne. I biancorossi, alla seconda sconfitta stagionale, si portano comunque a casa due punti di bonus e chiudono il girone d’andata ancora in testa alla classifica del girone 1 di Serie B.

» leggi tutto su www.levantenews.it