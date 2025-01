Savona fra le 10 finaliste di Capitale della Cultura: primo traguardo raggiunto, ora si coinvolga chi può dare un contributo

Savona. 19/01/2025 h7,30. Era l‘ora prevista per la fragile tregua tra Israele e Hamas, evento che tiene tutto il mondo con il fiato sospeso e non può che caratterizzare questa giornata. Un primo sollievo per la striscia di Gaza e le sue sofferenze, così ben tratteggiate da Papa Francesco, e per le famiglie degli ostaggi israeliani alla vigilia di una possibile liberazione. Tregua rinviata, con immediata ripresa dei bombardamenti da parte di Israele, infine di nuovo la luce in fondo al tunnel e accordo raggiunto per le 10,30.

Scendendo alle nostre cose cittadine tiene banco l’ingresso di Savona nelle dieci finaliste a Capitale italiana della Cultura 2027, primo importante traguardo. Un obiettivo che deve vedere impegnata tutta la città, almeno se i tanti problemi cittadini non finiranno per intaccare anche quest’ultima possibilità di unanimismo.

