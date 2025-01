Serie D, Cairese – Fossano LIVE: una vittoria per uscire dai playout

Giornata nuvolosa, presso il campo Cesare Brin, alle ore 14:30, la Cairese ospiterà il Fossano Calcio. Entrambe le squadre, neopromosse, si trovano nella seconda metà della classifica; rispettivamente in quindicesima e diciannovesima posizione. La squadra di casa arriva da una serie di risultati utili. Se oggi si dovessero ripetere, con i tre punti, uscirebbero per la prima volta dalla zona playout. Gli avversari, non avendo la classifica dalla loro parte, proveranno ad ottenere un’altra vittoria dopo l’ultima contro l’Albenga che mancava da ben 12 giornate

Dirigerà il match la terna arbitrare composta dal signor. Marinoni Pietro (Lodi) accompagnato dai due assistenti: Minopoli Andrea (Napoli) e Cappelletti Matteo (Lodi).

FORMAZIONI

