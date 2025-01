Turbo Elia nel motore dello Spezia: “Felici di aver vinto un derby importante per noi e i tifosi”

“Siamo molto felici per essere tornati a vincere in trasferta, sia per aver vinto un derby importante per noi e per i tifosi. Abbiamo messo in campo quanto preparato in settimana, siamo molto contenti di questo e di aver dominato”. Parla così Salvatore Elia, uno dei grandi protagonisti della vittoria dello Spezia sul campo della Carrarese: “Sono contento per la mia prestazione, ma ora dobbiamo pensare a venerdì e alla partita che abbiamo con il Sassuolo. Oggi sarebbe stato ancora più incredibile aver avuto i nostri tifosi con noi, ma sono sicuro che ci hanno sostenuto anche da lontano. Venerdì ci aspetta una partita molto importante, da domani non dovremo più pensare alla vittoria di oggi e affrontare al meglio la gara contro una grande squadra”, conclude.

