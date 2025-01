A ottant’anni dalla fondamentale battaglia del Gottero: la Resistenza come mobilitazione generale per la riconquista della libertà

Guardandosi intorno, si poteva scorgere dovunque come l’avanzata dei nazifascisti nella zona non avesse risparmiato né cose, né tanto meno persone.

Nonostante le difficoltà del momento, dovute soprattutto alla rigidità dell’inverno, alla penuria di cibo, al rastrellamento in corso, quella che, in un primo momento, era una vera e propria diffidenza della popolazione locale nei confronti delle diverse brigate partigiane, divenne prima stima, poi amicizia ed infine aperta collaborazione.

Al di là del valore e delle prodezze dei singoli, la partecipazione anonima, unanime, corale delle popolazioni del luogo alla lotta partigiana è stata determinante nello svolgimento degli eventi: quella mobilitazione generale fece sì che ancora oggi, con riferimento alla gloriosa battaglia del Gottero, si possa parlare orgogliosamente di Resistenza intesa come lotta di tutto il popolo, senza distinzione tra civili e partigiani.

Un ringraziamento all’Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi” – La Spezia.

