Alassio, la “Città degli Innamorati” celebra San Valentino con tradizione e romanticismo

Alassio. In vista di San Valentino, Alassio si prepara a festeggiare il giorno più romantico dell’anno come “Città degli Innamorati”, dove il sentimento che fa battere i cuori è rievocato in numerosi simboli che, partendo dal celebre Muretto, abbracciano tutta la città comprendendo anche il dolce più tipico, ovvero i rinomati Baci di Alassio.

A rendere omaggio all’amore, sul Muretto campeggiano la riproduzione in ceramica dei romantici Les amoureux di Raymond Peynet, la statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini, le Cicogne di acciaio di Umberto Mastroianni, i Pesciolini del Maestro Berrino e la cassetta delle lettere dove un tempo venivano imbucate le lettere d’amore. Proprio ispirandosi a questa tradizione, il Comune di Alassio ha istituito anni fa il concorso “La più bella lettera d’amore”, che premia la missiva più votata dal pubblico.

