Arboscello e Ioculano: “Garanzia finanziamenti Rsa solo fino a marzo, vogliamo chiarezza”

“La garanzia dei finanziamenti regionali alle residenze per anziani solo fino a marzo desta non poche preoccupazioni e sospetti. Cosa c’è dietro questa manovra? Perché la Giunta non chiarisce subito cosa farà da marzo in poi, invece di prendere tempo? Ancora una volta, alla prova dei fatti, le parole di Bucci e dell’assessore Nicolò sono state smentite dalla realtà”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Enrico Ioculano, vicepresidente commissione Sanità, e Roberto Arboscello. “Fino a qualche settimana fa, durante il loro tour nei Pronto soccorso, facevano un parlare di incremento dei posti nelle Rsa per alleggerire l’emergenza urgenza, oggi invece ci troviamo alla garanzia dei fondi solo fino a fine marzo – proseguono i due consiglieri Pd -. E dopo? Senza una programmazione e la certezza delle risorse, infatti, diventa impossibile aumentare il numero dei posti nelle Rsa e garantire il servizio necessario a tutti quei cittadini che ne hanno bisogno. Questa decisione fa vivere nella totale incertezza famiglie, gestori delle strutture, lavoratori e il sovraffollamento nei Pronto soccorso rimarrà sempre tale con persone costrette a stanziare per giorni su una barella in attesa di un ricovero. Non vorremmo che invece di andare incontro alle sempre nuove e maggiori richieste i posti disponibili nelle Rsa vengano ridotti. Per questo cosa succede ad aprile lo vogliamo sapere ora, non a febbraio o marzo. Vogliamo chiarezza e certezze per un sistema sempre più necessario per i cittadini liguri”.

L’articolo La Polizia locale ha celebrato il patrono San Sebastiano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com