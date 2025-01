Arcobaleno, tris d’oro per le ragazze al cross regionale di Imperia

Imperia. Prima giornata del campionato regionale di società di cross in quel di Imperia e la tramontana di questi giorni si porta in dote una mole di risultati decisamente positivi per l’Atletica Arcobaleno Savona.

Nella gara senior femminile, corsa sugli 8 km, Emma Cavallari ha sfogato la sua rabbia agonistica con una volata al fulmicotone, superando in extremis l’esperta Laura Scarafone della Cambiaso e Risso che aveva condotto la gara con sicurezza sino a quel momento… Ultimi 100 metri con l’obiettivo nel mirino ed Emma ha alfine prevalso, regalando al suo nuovo Team una vittoria prestigiosa. Gioia da condividere con il suo tecnico Sergio Lo Presti, oltre che con tutti i compagni di squadra.

In questa prova Irene Sinesi ha chiuso in 5° posizione, mentre Alessia Laura è giunta 7°.

Atletica Arcobaleno in testa alla classifica regionale provvisoria.

