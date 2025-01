Azione: “Non sottovalutare possibili concause che potrebbero mettere in crisi oltre le aspettative il trasporto ferroviario”

“A fine estate è buona pratica pulire i tombini con l’aspirazione di foglie secche e la rimozione di detriti, per evitare gli allagamenti alle prime piogge autunnali. Allo stesso modo, prima dell’inizio della primavera, sará bene prevenire i ricorrenti disagi nel nostro territorio alla circolazione dei treni, notoriamente presi d’assalto dai turisti alla Spezia e alle Cinque Terre, e a cui quest’anno potrebbero aggiungersi i crescenti disagi e ritardi che sono all’ordine del giorno sulla rete ferroviaria in questo periodo”. Si apre così una nota diffusa da Azione La Spezia. “É noto che l’affollamento estivo nella stazioni tra La Spezia Centrale e Levanto porti i convogli ad aumentare il tempo di fermata e ad accumulare ritardi lungo il percorso – proseguono da Azione -. Quest’anno, con gli oltre 1200 cantieri aperti lungo la linea con i fondi del Pnrr e le problematiche derivate da un nuovo riassetto organizzativo delle squadre manutentive del gestore dell’infrastruttura, che é progressivamente passato da un approccio preventivo del ciclo manutentivo ad una condizione di intervento ‘on conditions’, che ha esposto la rete ad un inevitabile aumento dei guasti, le criticità sui binari potrebbero diventare insostenibili per chi ha la necessitá quotidiana di muoversi in treno per lavoro o per studio. Con questa nota Azione La Spezia intende sollecitare amministrazione locale e Ferrovie a non sottovalutare la possibilità di concause che potrebbero, con l’inizio della stagione turistica, mettere in crisi il trasporto ferroviario locale oltre le aspettative”.

Concludono da Azione La Spezia: “Sicuramente l’apertura di un nuovo binario specificatamente dedicato ai treni per le Cinque Terre nella stazione di La Spezia Migliarina potrá alleggerire il sovraccarico della stazione centrale, in cui i treni fermeranno e ripartiranno sui binari di corsa, evitando i necessari rallentamenti in partenza ed in arrivi sugli scambi. Per cui si chiede la massima attenzione al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi di potenziamento della stazione di Migliarina, affinché il carico dei treni in partenza ed in arrivo risulti più bilanciato nelle due stazioni della nostra cittá”.

