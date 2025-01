Lieve risentimento per Mattia Bani: è emerso dagli accertamenti svolti dal difensore del Genoa. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni per capire se potrà recuperare per la delicata sfida casalinga di lunedì sera contro il Monza.

Alla ripresa degli allenamenti Vieira ha svolto sia lavoro tattico che atletico. Martedì è prevista una sessione mattutina, mentre ultimi 200 posti disponibili in Gradinata Zena. Disponibili Tagliandi gratuiti per U.14 in Zena e Laterale

» leggi tutto su www.levantenews.it