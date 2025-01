La Giunta comunale di Camogli ha approvato questa mattina il documento “Proposta di partenariato pubblico privato per realizzazione autorimessa pubblica interrata in Piazza Matteotti, area ex scalo ferroviario. Riesame della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse – decisioni in merito”. La decisione è quella di non ritenere più di interesse pubblico il progetto del passato, anche in base all’aggiornamento della proposta presentato dal promotore.

