Campionato Invernale del Tigullio, tre prove per il primo fine settimana della seconda manche

Santa Margherita Ligure. Tre prove per il primo week end della seconda manche del 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d’altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Vento forte di intensità superiore ai 20 nodi, con mare spumeggiante nella prova disputata nella giornata di sabato. Tramontana di 10-15 nodi per le due prove portate a termine domenica. Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), realizza un filotto di successi nella classe ORC A-B dove attualmente precede Koyre Spirit of Nerina, il Swan 42 di Federico Borromeo (YCCS) artefice di due secondi e un quarto posto, e To Be, l’Italia 11.98 di Stefano Rusconi (YCI), capace di collezionare un secondo e due terzi posti. Melgina, Melges 24 di Paolo Brescia (YCI), taglia per ben tre volte il traguardo al primo posto, quindi ora è davanti a Pomella, il J.92 S di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure) due volte secondo e una volta terzo, e Mare Chiaro, il Grand Soleil 39 di Gennaro e Giovanna Cascinelli (YC Gaeta), protagonista con un secondo, un terzo e un quarto posto.

