“Castello di Parole” riprende con Franco Faggiani e il suo romanzo “Basta un filo di vento”

Prende il via domenica 26 gennaio alle ore 16.30, presso il Castello di Riomaggiore, la IV edizione di Castello di Parole, la rassegna culturale – curata dalla giornalista Ornella d’Alessio – che ogni mese ospita scrittori, autori, giornalisti e pensatori per riflettere e dibattere su tematiche di attualità legate alla società e alle comunità. A inaugurare il primo appuntamento sarà Franco Faggiani, già ospite della rassegna nel 2022, con il suo ultimo romanzo Basta un filo di vento (Fazi Editore) con la giornalista Maria Grazia Ligato, caporedattrice Io Donna, Corriere della Sera. Ambientato sulle colline dell’Oltrepò Pavese, il libro racconta l’intenso legame di una comunità con la propria terra, celebrando il valore della collettività, la forza dei legami solidi e la necessità di riconnettersi con le proprie radici. Temi che trovano una profonda eco anche nei paesaggi di Riomaggiore, citata nel romanzo di Faggiani, e delle Cinque Terre, fragili e identitari, dove natura e comunità si intrecciano in un equilibrio delicato ma fondamentale.

“La storia narrata da Franco Faggiani in Basta un filo di vento parla anche a noi, abitanti delle Cinque Terre -, afferma la sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia -. La fragilità del nostro territorio è parte della sua identità e della nostra stessa essenza. Come nel romanzo, la nostra comunità si stringe intorno alla terra che ci sostiene, proteggendola e traendone forza. Riomaggiore non è solo un luogo, ma un simbolo di coesione e appartenenza, proprio come i paesaggi descritti da Faggiani”. La rassegna prosegue a febbraio con il secondo appuntamento, in programma venerdì 7 alle ore 18.30, che vede protagonista Ilaria Guidantoni e il suo libro Il bacio da sfogliare (Cinquesensi): un viaggio nella storia e nei diversi luoghi attraverso il tema del bacio, o meglio, dei baci, diversi per forme sfumature, significati e interpretazioni. Un appuntamento che anticipa San Valentino per ragionare su un gesto originario e primordiale, ancora da imparare. Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

