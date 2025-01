Cerca famiglia Guglielmo: “Gatto meraviglioso, non spaventi il diabete: può condurre una vita normalissima”

Purtroppo ad oggi Guglielmo, notevole micio ospite del gattile municipale, non ha ancora trovato una famiglia. A San Venerio da diversi mesi, è un gatto dolcissimo e molto affettuoso con tutti, estremamente socievole; adora il contatto fisico e stare in braccio, è affezionatissimo alle persone e comincia a miagolare incessantemente quando qualcuno entra nella sua stanza, perché vuole compagnia e coccole. Insomma, un super micio; a scoraggiarne l’adozione è probabilmente il diabete di cui soffre. “Questo problema spaventa sempre le persone che vengono su in gattile alla ricerca di un gattino da adottare – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile e gattile -. Sentir dire che il gatto è diabetico scoraggia sempre tutti in partenza, cosa che possiamo capire, però vogliamo anche che sia ben chiaro che il diabete tenuto sotto controllo non è una malattia terribile che porterà Guglielmo sul ponte in poco tempo! Il micio sta bene e può condurre una vita normalissima come qualunque altro gatto. La cura? Oltre al cibo specifico, uno sciroppino che assume con molta tranquillità una volta al giorno, somministrato nell’umido. Insomma, una cosa davvero semplice e indolore, nessuna punturina! Quindi, cibo specifico, sciroppo e fare qualche controllo ogni tanto (come del resto si dovrebbe fare con tutti gli animali)”. E serve un po’ di attenzione perché Guglielmo è tanto carino quanto di buon appetito: è quindi importante anche stare attenti che non trovi in giro del cibo che non deve mangiare.

“Guglielmo è buono, dolce e tanto, tanto bisognoso di uscire da qui. Non vogliamo che la sua condizione (che, ripetiamo, è assolutamente sotto controllo) lo condanni a vivere per sempre in gattile. È un gatto meraviglioso che farebbe innamorare chiunque, si merita non una ma un milione di chance di farsi conoscere”, concludono dall’Impronta.

Per conoscere Guglielmo, mandate un messaggio ad Anna su WhatsApp al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

