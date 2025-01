Cinema, a Genova prima di Amerikatsi: presente il regista Michael A. Goorjian

Genova. Martedì 21 gennaio 2025. alle 20.30 al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15) e alle 21.15 al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r), si svolgerà la proiezione in prima visione per Genova di “Amerikatsi” alla presenza del regista Michael A. Goorjian.

L’autore, accompagnato dal distributore italiano del film Paolo Minuto e dal filmmaker genovese Matteo Zingirian, introdurrà il suo lavoro al Club Amici del Cinema, mentre al Nickelodeon si confronterà con il pubblico al termine della proiezione.

