Contratto collettivo sanità, Uil Fpl Liguria: “I diritti dei circa 28 mila lavoratori liguri non si svendono”

Liguria. “Noi un contratto così povero non lo abbiamo firmato, la carità può attendere: lo Stato è il peggior datore di lavoro di sempre e noi non siamo degli irresponsabili ma un sindacato che tiene la barra dritta sugli interessi di chi rappresenta”, così Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria sul mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro della Sanità che, in Liguria, si rivolge a una platea di circa 28 mila addetti. L’obiettivo di Uil Fpl, anche in Liguria, è siglare contratti dignitosi per le lavoratrici e lavoratori che rappresenta.

“Non abbiamo firmato la preintesa per il rinnovo del Ccnl Sanità Pubblica 2022/2024 con grande consapevolezza – spiega Milena Speranza – Da subito la nostra segretaria generale Uil Fpl Rita Longobardi insieme alla delegazione trattante ha chiesto maggiori risorse anche attraverso una mobilitazione che ha portato tutti noi allo sciopero del 28 novembre scorso, contestualmente ha proposto soluzioni concrete come l’anticipo delle risorse previste per il Ccnl 2025-2027 e la detassazione degli incrementi contrattuali per aumentare il potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori. Purtroppo la proposta che hanno messo sul tavolo non riconosce il valore del lavoro svolto in sanità”.

