Cornigliano, “filotto” di auto danneggiate per rubare: arrestati due sedicenni

Genova. Due sedicenni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rompere i finestrini delle auto parcheggiate in corso Perrone per rubare all’interno.

La volante della questura li ha intercettati nella notte tra venerdì e sabato durante un controllo in zona. Vedendo due persone incappucciate armeggiare intorno a un furgone i poliziotti si sono avvicinati, ma i due sono fuggiti a piedi verso via Rolla. Dopo un inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarli in un parcheggio, dove avevano provato a nascondersi.

