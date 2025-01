“Frocio di m… vattene”: 25enne aggredito in centro storico, feriti anche gli amici intervenuti per difenderlo

Genova. Lo hanno preso di mira e picchiato insultandolo per il suo orientamento sessuale mentre era in giro per i vicoli con alcuni amici. I fatti risalgono a venerdì notte nel pieno centro della movida genovese. A darne notizia è il Secolo XIX.

Vittima dell’aggressione è un commesso 25enne. Secondo quanto emerso dalle testimonianze il ragazzo, che era in giro con altri tre giovani (due maschi e una ragazza), è stato seguito e poi picchiato da almeno tre persone. Lo hanno spinto contro un muro senza che prima ci fosse stato alcun litigio e preso a pugni. Gli urlavano: “Frocio di m., devi andartene”. I due amici che erano con lui sono accorsi in suo aiuto: sono stati minacciati di morte e a loro volta picchiati. Poi i tre aggressori sono fuggiti lanciando contro le vittime alcune bottiglie di vetro.

