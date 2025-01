Giorno della Memoria, a Genova un trittico multimediale che ricorda il poeta e testimone Paul Celan 

Genova. La Biblioteca Universitaria di Genova ospita, in occasione del Giorno della Memoria, una videoinstallazione che invita lo spettatore ad affrontare l’orrore ineluttabile della Shoah, intraprendendo un percorso di testimonianza e impegno per contribuire a sconfiggere quei pregiudizi che la nostra società non ha ancora superato. Il trittico multimediale Sprich auch du, creato da Roberto Malini, Fabio Patronelli e Dario Picciau, offre una riflessione potente e complessa sulla poesia di Paul Celan, un autore che raggiunse con la forza e la grandezza titaniche dei suoi versi un livello insuperabile d’arte e civiltà, senza tuttavia offrirci una facile redenzione. “Chi si occupa di poesia del Novecento non può prescindere da Paul Celan,” affermano gli autori di Sprich auch du. “Eppure lo si studia pochissimo nelle scuole. È una lacuna che impedisce alle nuove generazioni di comprendere cosa accadde nella Shoah attraverso la voce di uno dei testimoni più lucidi della persecuzione, delle deportazioni e dello sterminio degli ebrei d’Europa”. Con la sua poesia, infatti, Celan diede una risposta convincente ai dubbi che si poneva il filosofo ebreo Theodor W. Adorno, il quale si chiedeva se fosse ancora possibile scrivere poesie dopo Auschwitz.

Paul Celan, la cui poesia si fonda su un linguaggio che cerca di esprimere l’inenarrabile, rimane una delle voci più autentiche e struggenti del secolo scorso, che si riflette con lo stesso valore civile e culturale sul tempo che attraversiamo e sugli anni che ci attendono. Sopravvissuto alla Shoah, ha espresso una scrittura lirica che non offre soluzioni o speranze facili, ma ci costringe a confrontarci con la verità di un’esperienza storica che non può essere dimenticata. “I suoi versi, le sue poesie” proseguono gli autori del trittico, “come tessere ritagliate da una verità universale, ma destinate a comporre un puzzle privo di soluzione razionale, sono come articoli di una convenzione sulla Memoria che non cede alla semplificazione.

