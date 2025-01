La Polizia locale ha celebrato il patrono San Sebastiano

Si è tenuta nella chiesa di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri, del comandante Francesco Bertoneri, delle autorità cittadine e delle rappresentanze delle associazioni d’arma, la messa officiata dal vescovo della Spezia, Luigi Ernesto Palletti, in onore della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

La celebrazione del 187esimo anniversario della costituzione del corpo di Polizia locale della Spezia proseguirà domani mattina con la tradizionale cerimonia che si svolgerà alle 10 in Via Ugo Bassi, presso Sala Dante.

