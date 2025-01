Lavagna: Il Piccolo Coro dell’Antoniano a Pitti Bimbo con Magil

Dall’ufficio stampa Magil (testo e foto)

Per la prima volta Il Piccolo Coro dell’Antoniano tiene un concerto a Pitti Bimbo, in occasione della centesima edizione della manifestazione e vestirà abiti realizzati da Magil come accaduto in occasione dello Zecchino d’Oro.

Quaranta bambini, appena rientrati da una tournée in Cina, riempiranno con le loro voci il Padiglione Centrale della Fortezza da Basso (mercoledì 22 gennaio ore 16) esibendosi in un repertorio che contiene brani recenti e brani famosissimi e storici dello Zecchino d’Oro, cantati instancabilmente e allegramente da generazioni diverse.

Famosissimo in Italia e nel mondo, è stato fondato nel 1963 da Mariele Ventre per l’Istituto Antoniano di Bologna, promuovendo il canto come valore, serio ma divertente, dando vita a spettacoli e partecipazioni che hanno dimostrato come si possano intrattenere bambini e adulti nel pieno rispetto dell’infanzia.

Un concetto condiviso da Magil, il brand di Lavagna che ha disegnato i loro vestiti, in collaborazione con Monica Mulazzani, da 25 anni costumista dell’Antoniano.

