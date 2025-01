Genova. Un cucciolo legato al termosifone di un bagnetto senza finestre, abbandonato in mezzo ai suoi escrementi, senza cibo e con il guinzaglio talmente corto da strozzarlo quasi.

È ciò che hanno trovato i poliziotti che la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento di via Celesia, a Rivarolo, per sedare una lite.

» leggi tutto su www.genova24.it