Meteo, ondata di maltempo sulla Liguria: piogge diffuse, vento forte e nevicate

Liguria. Repentino peggioramento delle condizioni meteo anche a Genova e in Liguria a causa della risalita verso e regioni del nord di un minimo depressionario responsabile della grave fase di maltempo al centro-sud. Avremo piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse sui versanti padani nei primi giorni della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: prestare attenzione sui nodi stradali e autostradali dei settori interni Occidentali a partire dalle prime ore della mattinata per problematiche sulle viabilità legate alle possibili nevicate ( A6 Altare-Ceva). Raffiche localmente superiori ai 50-60 km/h sulle vallate esposte al travaso del Savonese e del Genovesato Centro-Occidentale

