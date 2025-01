Pallanuoto M/ La Chiavari nuoto batte il Camogli e prosegue a punteggio pieno

Dall’ufficio stampa Chiavari Nuoto

Camp. Naz. Serie A2 – 8ª giornata – Chiavari Nuoto 18 – R.N. Camogli 9

Continua il primato in classifica per la Chiavari Nuoto, tornata in vasca alla Mario Ravera, dopo la sosta del campionato per le passate festività. I verdeblu di Mister Luccianti regolano agevolmente la R.N. Camogli con un netto 18-9. Match ben giocato dai ragazzi chiavaresi che, dopo l’intervallo lungo, hanno piazzato un parziale di 8-1 nella terza frazione di gioco, che ha di fatto chiuso definitivamente la partita. Punteggio pieno ma già testa alla prossima gara, che vedrà il Chiavari impegnata in trasferta contro il Como Nuoto Recoaro sabato 25 gennaio alle ore 12.

