Pio re dei bomber della B. Ma il gioiellino dello Spezia entra in diffida

C’è un nuovo capocannoniere in Serie B e veste la maglia dello Spezia. È Pio Esposito, il diciannovenne attaccante della squadra di Luca D’Angelo che con la doppietta segnata ieri contro la Carrarese ha scalzato in un colpo solo Iemmello del Catanzaro e Shpendi del Cesena. Una furia, l’attaccante spezzino, che ha spiegato di vedere in Cristiano Ronaldo una grande ispirazione e che si è presentato in conferenza stampa con la sciarpa della Curva, sorridente dopo altri gol in un derby. “Mi manca solo la Sampdoria, all’andata ci sono andato vicino per centimetri”, ha raccontato tra una risata e l’altra.

Oltre ai due gol, però, Pio ha ricevuto anche un cartellino giallo per aver acceso un battibecco contro la Carrarese, dopo che gli apuani non avevano fatto ripartire senza pressione una azione dello Spezia, dopo che la squadra di D’Angelo aveva messo fuori il pallone per permettere alla panchina di effettuare il cambio Nagy-Bandinelli. Un giallo che pesa sul giovane attaccante, che arriva a quota quattro ed entra in diffida, come Bertola, Bandinelli e Nagy. Di qui in avanti sarà a rischio squalifica.

