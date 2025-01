Portofino: eremo di Niasca, celebrata la festa di Sant’Antonio Abate

All’Eremo di Sant’Antonio di Niasca si aspettavano l’arrivo di una ventina di persone, per partecipare alla messa in onore di Sant’Antonio Abate, il patrono degli animali. Invece ne sono arrivate un centinaio: tutte con l’idea di stare partecipando alla vera festa di inaugurazione dell’Eremo salvato dalla rovina, oltre che alla messa in onore del Santo. A celebrare la funzione religiosa è stato il parroco di Portofino, don Alessandro Giosso: l’Eremo sorge infatti sul territorio parrocchiale portofinese. Assenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Portofino: c’erano però Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita, ed Andrea Turrin, consigliere con delega a turismo e cultura del comune di Santa. Forse perché un terzo dei presenti erano gitanti e turisti lombardi, ma gli altri venivano tutti da Santa.

Don Alessandro ha celebrato la messa su un tavolo di legno popolare, antico e restaurato, messo in un angolo della stanza che un po’ era mulino e un po’ luogo di preghiera e raccoglimento. La trentina di sedie sono state subito occupate: gli altri hanno assistito alla messa in piedi, oppure non sono riusciti a entrare. E’ stata una messa piccola, raccolta, ma cantata: vicino al don c’era un coro con due soprani, un baritono e due tenori. Lo stesso che usa spesso a Portofino.

