Continua ad essere aperta la voragine che interrompe quasi del tutto il transito lungo la pedonale Paraggi-Portofino, ultimamente nota anche come “La passeggiata dei baci”.

“Invece di fare i soliti restyling a fini turistici, sarebbe meglio provvedere in tempi urgenti al consolidamento del terreno”. A parlare è uno degli escursionisti che ieri mattina sono saliti all’Eremo di Sant’Antonio Abate, a Niasca, per la messa celebrata dal parroco di Portofino proprio in onore del Santo.

» leggi tutto su www.levantenews.it