Premiazione in Senato per la storica “Festa del castagno” di Calice al Cornoviglio

Riconoscimento di “Sagra d’eccellenza” da parte dell’Epli (Ente pro loco italiane) alla storica Festa del castagno di Calice al Cornoviglio. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 19 marzo 2025 presso il Senato della Repubblica, momento che coronerà sessant’anni di dedizione alla tradizione e al territorio. Un traguardo a cui hanno lavorato la sindaca Federica Pecunia in collaborazione con le storiche associazioni del territorio Pro Loco Due Castelli, Associazione storica Il Castagneto. Nata nel borgo di Villagrossa come “Festa dell’albero di castagno” – si teneva nel bosco La Cappa – per poi trasferirsi negli anni settanta in Piazza del leone, sotto il Castello Doria Malaspina, la manifestazione propone un’offerta gastronomica di qualità, che spazia dalle caldarroste al castagnaccio tradizionale cotto nei testi di terracotta, alla quale si unisce a un programma culturale ricco di eventi, tra cui cortei storici ed esibizioni di falconieri; il tutto impreziosito dalla presenza sul territorio di essiccatoi storici.

“Questo riconoscimento nazionale dell’Epli premia non solo la nostra sagra, ma l’intero territorio e la sua comunità. È il risultato di un lavoro corale che ha visto l’amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini operare in sinergia per la valorizzazione delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio culturale”, commenta la sindaca calicese Federica Pecunia. “La Pro Loco Due Castelli – le parole della presidente dell’associazione, Annalisa Inama – ha sempre operato seguendo i più alti standard qualitativi. Questo premio è il risultato dell’impegno costante di tutti i volontari che, anno dopo anno, hanno contribuito a rendere la Sagra delle castagne un evento di eccellenza riconosciuto a livello nazionale”. “L’Associazione Il Castagneto – così il suo presidente Massimo Masini – si è sempre impegnata nella valorizzazione del territorio, promuovendo la sostenibilità ambientale e la conservazione dei boschi. Il riconoscimento ottenuto dall’Epli conferma l’importanza del lavoro svolto per lo sviluppo di un turismo consapevole nelle aree interne della Val di Vara”.

