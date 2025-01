Prima di Carrarese-Spezia, la carica dei tifosi si vedeva (e si sentiva) anche dal mare

E’ stata comunque una giornata di festa per i tifosi dello Spezia. Estromessi dallo stadio dei Marmi dalla prefettura di Massa Carrara, i supporter della maglia bianca hanno invaso mezza provincia con la loro passione. Innanzitutto con l’appuntamento all’NH Hotel, sede del ritiro aquilotto, prima della partenza del pullman della società per Carrara. Una marea bianconera che ha messo in moto lo tsunami che ha travolto gli apuani sul campo in una partita che non ha avuto mai storia. Una passione che si vedeva (e sentiva) anche dal mare come testimoniano le foto scattate dal Molo Italia.

