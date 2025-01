Progetto Timer, si avvicina l’evento “Creare e far crescere start-up giovanili”

ll progetto “T.I.ME.R. – Tempo di impresa mettiamoci in rete” che vede capofila il Comune della Spezia e al quale aderisce anche il Comune di Santo Stefano di Magra, offre sostegno per la crescita delle idee imprenditoriali, tenendo conto dei settori trainanti per l’economia locale – logistica portuale, nautica e cantieristica navale, turismo – ma anche delle tipicità e dalle eccellenze locali che interessano le aree rurali e interne della provincia e che sono da valorizzare agli occhi delle giovani generazioni.

Nell’ambito delle varie iniziative promosse all’interno del progetto si segnala l’evento “Creare e far crescere start-up giovanili” che si terrà giovedì 30 gennaio dalle 17 presso lo spazio SMOOD di Ceparana (328 7671213- info@signmusicdesk.it Via Vecchia, 179 – 19020 Ceparana). L’evento è organizzato dal Comune capofila in collaborazione coi Comuni di Bolano, Follo, Vezzano Ligure e Santo Stefano di Magra.

