Proroga concessioni, il TAR dà ragione al Comune di Borghetto: improcedibile il ricorso di Agcom

Borghetto Santo Spirito. La partita tra il Comune di Borghetto Santo Spirito e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) si chiude con una vittoria per l’amministrazione guidata dal sindaco Giancarlo Canepa. Il TAR della Liguria ha respinto il ricorso di Agcom, confermando la correttezza della proroga delle concessioni demaniali.

Ma facciamo ordine sulla questione e riavvolgiamo il nastro degli eventi. Lo scorso giugno l’Agcom aveva impugnato una delibera del Comune di Borghetto risalente a dicembre 2023, con cui l’amministrazione aveva deciso di prorogare le concessioni balneari per il 2024, in attesa di avviare le procedure di gara necessarie. Nel corso del 2024, il Comune aveva già iniziato il lungo iter amministrativo richiesto per organizzare le gare, ma nel frattempo è intervenuta una proroga governativa che ha esteso le concessioni fino al 2027, congelando di fatto tutto il processo.

