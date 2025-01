Rapallo: progetto che valorizza il ruolo delle ragazze nelle materie scientifiche

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

L’Istituto Comprensivo Rapallo, grazie ai fondi per il PNRR, ha promosso il corso di orientamento Stem by Stem, finalizzato a promuovere la presenza femminile negli studi STEM (acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), offrendo a studentesse e studenti partecipanti occasioni di incontro con la cultura scientifica, matematica e tecnologica.I dati sul divario di genere nelle materie scientifiche sono sconfortanti: in Italia secondo l’Istat meno del 40% dei laureati nelle discipline tecnico-scientifiche sono donne, nonostante la grande richiesta del mondo del lavoro e la difficoltà delle aziende a trovare personale specializzato in questi ambiti. Nel mondo della scuola si considera cruciale incoraggiare le ragazze a intraprendere questi percorsi di studio superando gli stereotipi di genere che vedono le materie scientifiche scelte più facilmente da ragazzi.

