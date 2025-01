Rapallo: tempistiche cantieri, Azione chiede spiegazioni

Da Stefano Chiesa, Segretario Cittadino di Azione e Chiara Lastrico, Segretaria Provinciale Azione

Azione Rapallo chiede all’amministrazione come stanno andando i cantieri aperti in Città e Frazioni, i Cittadini soffrono senza ricevere aggiornamenti utili a comprendere lo stato avanzamento lavori: 1) copertura del San Francesco, 2) abbassamento sottopasso di Via Rosselli, 3) posizionamento fibra zona Puntaseglio e Primavera , 4) Ponte di San Massimo, e altri di ordinaria amministrazione?

Ci chiediamo quindi se sia davvero il caso di andare ad aprire un ulteriore cantiere nel Parco Casale per costruire un asilo nido?

Non sarebbe meglio terminare prima gli altri cantieri, uno in particolare aperto da anni senza conoscerne la fine e semmai riuscirà ad arrivare?

Azione Rapallo chiede all’amministrazione di informare le Persone, i Cittadini, in modo da poter avere una costante visione dell’ andamento dei cantieri in essere. Tempistiche previste soprattutto, eventuali cambiamenti in corso d’opera per necessità sopraggiunte, etc. etc.

In fondo tutto ciò è fatto grazie ai soldi dei contribuenti attraverso le profumate tasse pagate da tutti noi, quindi riteniamo che i maggiori ” azionisti” , i cittadini, abbiano diritto di essere aggiornati in tempo reale.

Cogliamo altresì l’occasione per ricordare di aver chiesto già da un po’ di tempo un minimo di pavimentazione per la nostra passeggiata a mare, l’unica passeggiata della Riviera ad essere rimasta tristemente in asfalto,oltre l’estetica davvero desolante, d’estate il caldo che sale dall’asfalto è davvero insopportabile soprattutto per mamme e bambini che si soffermano maggiormente per giocare. Il sottofondo è stato fatto recentemente, basterebbe rivestire con soluzioni al passo con i tempi e che potessero valorizzare la città sia per turisti che residenti.

In ultimo, proponiamo di proseguire di buona lena con l’acquisizione dell’ Istituto Emiliani già pronto per essere fruito come asilo, mentre al Parco Casale sarebbe vittoriosa una struttura ecocompatibile moderna prefabbricata installata da ditte specializzate con realizzazione di spazi culturali e botanici più consoni alla salvaguardia e valorizzazione di uno dei pochi parchi rimasti sul nostro territorio.

Auspicando fin d’ora una risposta più che positiva, soprattutto rassicurante, auguriamo buon lavoro nonostante la lunga attesa dei risultati realizzativi.

