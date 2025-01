Regione e sanità, in quattro anni 19 consulenze per Piciocchi: il Pd interroga la giunta Bucci

Genova. Si concretizza in consiglio regionale la prima staffilata del 2025 contro Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova che attende solo il nulla osta dei partiti nazionali per consacrare la candidatura alle prossime regionali. Nella seduta di martedì 21 gennaio il Partito Democratico, tramite l’ex capogruppo a Tursi Simone D’Angelo, presenta un’interrogazione alla giunta Bucci per chiedere conto delle numerose consulenze che gli sono state affidate dalla Regione e dalle aziende sanitarie liguri negli ultimi anni.

Il testo contiene un elenco coi riferimenti puntuali di 19 affidamenti, datati tra giugno 2020 e febbraio 2023, con provvedimenti emessi da Regione Liguria, Asl 1, Asl 2, Asl 3, Alisa e San Martino, tutti a favore di Piciocchi per attività di consulenza legale. L’ultimo è un decreto della Regione che riporta un incarico da oltre 15mila euro a ottobre 2023 per l’appello al Consiglio di Stato dopo il ricorso al Tar vinto da Eteria sull’affidamento dei lavori della nuova diga del porto di Genova.

