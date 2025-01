Rsa Mazzini, affidati i rilievi sulla vulnerabilità sismica dell’edificio

Si intravede all’orizzonte una risposta rispetto a quello che potrà essere il futuro della Rsa Mazzini, la struttura di ricovero per anziani chiusa dal 2020 e oggetto di valutazione da parte di Comune della Spezia e Asl 5. Da circa un anno e mezzo, infatti, è da chiarire se l’edificio, che si estende per una superficie di 700 metri quadrati su tre piani, potrà essere oggetto di interventi di manutenzione e dunque andare verso la riapertura oppure se sarà messo in vendita. Le prime risposte erano attese entro la fine del 2023, ma i tempi della commissione mista costituita dall’amministrazione comunale e dall’azienda sanitaria si sono allungati, così come quelli per le verifiche tecniche, che stanno per entrare nella fase finale proprio ora.

La società Itec, alla quale è stata affidata la perizia geologica e sismica, ha infatti previsto un passaggio tecnico ulteriore per acquisire informazioni utili a concludere la valutazione dell’edificio sotto l’aspetto sismico e pertanto nei giorni scorsi il Comune ha affidato l’esecuzione di sondaggi necessari per la verifica della vulnerabilità sismica dello stabile in cemento armato di Viale Alpi.

I lavori sono stati affidati alla società Survey Italia Controlli non distruttivi, Monitoraggi e Rilievi srl, con sede in San Giuliano Terme, per un totale di 38.721,75 euro.

