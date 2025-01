San Giuseppe: la fiera potrebbe essere dal lunedì al mercoledì, in settimana le prime conferme

La fiera di San Giuseppe non è proprio dietro l’angolo, ma per organizzarla le manovre cominciano mesi prima e questa settimana dovrebbero arrivare le prime conferme sulle date. Quest’anno il giorno del patrono cade mercoledì 19 marzo, per la precisione e la lontananza dal fine settimana richiederà molta attenzione per capire quali potranno essere i giorni ideali per l’allestimento. Dagli uffici del Comune e dell’assessorato al Commercio un’idea c’è: la prima parte della settimana con i banchi presenti dal 17 al 19 marzo. Il week end resterebbe fuori dalla partita e l’eventualità di un quarto giorno, partendo dalla domenica, richiederebbe un sforzo aggiuntivo perché i giorni associati alla fiera del patrono sono caratterizzati da: una revisione di viabilità, parcheggi per residenti e un articolato dispiegamento di forze dell’ordine.

Al momento le date definitive non sono state confermate perché lo step precedente sarà un incontro con i rappresentanti categoria. “Sappiamo quanto sia importante per gli spezzini la fiera di San Giuseppe – ha spiegato ai taccuini di Città della Spezia l’assessore al Commercio Alberto Giarelli -, dell’interesse che suscita oltre i confini locali e per chi vi partecipa come operatore. Proprio per questo motivo è necessario un incontro che abbiamo già programmato per giovedì mattina”.

