Scontro fra due auto in A15 all’altezza dell’accesso all’area di Magra Ovest. La dinamica è in fase di accertamento e il bilancio è di una donna, milanese, rimasta ferita poi trasportata in ospedale in codice giallo alla Spezia dalla Pubblica assistenza di Corniglia. L’episodio risale alle 16.45 di oggi pomeriggio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per i rilievi del caso.

