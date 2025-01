Dall’ufficio stampa Anpas Liguria (testo e foto)

C’è tempo fino alle 14 di martedì 18 febbraio per presentare le candidature per il Servizio Civile Universale nelle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria, dalla Spezia a Imperia. Un’occasione unica per 292 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti i dettagli su progetti e modalità di partecipazione sono disponibili sul portale www.anpasliguria.it

