Termovalorizzatore in Liguria, Bucci accelera: “Entro tre mesi la manifestazione di interesse”

Genova. Arriverà nel giro di “due o tre mesi, non di più” l’avviso di manifestazione di interesse per l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. La giunta Bucci accelera e individua nel partenariato pubblico-privato lo strumento preferenziale per raggiungere l’obiettivo: avere entro i confini regionali un termovalorizzatore o un’infrastruttura basata su una tecnologia alternativa in grado di gestire 200mila tonnellate di materiale all’anno.

“Non abbiamo ricevuto offerte, sia ben chiaro. Saremo noi a pubblicare una manifestazione di interesse, sollecitando le aziende che sono pronte – spiega il presidente Marco Bucci interpellato a margine di un evento al Palasport – E non vorrei dire termovalorizzatore, vorrei dire un impianto che riesca a generare energia. Potrebbe essere un waste to chemical, potrebbe essere un termovalorizzatore, non lo definiamo noi in partenza. Noi vogliamo che però ci sia la partecipazione delle aziende, della tecnologia, per dare a noi quello che è meglio per chiudere il ciclo dei rifiuti e nello stesso tempo avere vantaggi per chi è lì attorno. Sapete che a Torino, ad esempio, c’è il teleriscaldamento, il riscaldamento gratuito per chi sta attorno. E quindi anche noi vogliamo avere vantaggi di tipo energetico e ovviamente di riduzione della Tari“.

