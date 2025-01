Tragedia a Casano: 55enne perde la vita dopo una caduta

Tragedia domenica sera a Casano, frazione di Luni, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita a margine di una cena con amici e familiari poco dopo le 21. Uscito di casa, forse per fumare una sigaretta, l’uomo – forse in seguito ad una perdita di equilibrio o ad un malore – è caduto in un dirupo perdendo la vita. Immediata la richiesta di soccorsi portati da Pubblica Assistenza di Sarzana e automedica Delta 2 del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare.

