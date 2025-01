Vadese in crisi: il club blinda mister Oliva e squadra: “Baratro o salvezza non si sa, ma nessuno abbandonerà la nave”

La Vadese aveva messo in conto che si sarebbe trattato di un anno con qualche difficoltà, ma non si aspettava di trovarsi a +2 dall’ultimo posto all’inizio del girone di ritorno. Ieri, tra l’altro, gli azzurrogranata se la sono visti brutta visto che in casa della Letimbro sono andati sotto 2 a 0 e hanno trovato il pari del 2 a 2 a tempo quasi scaduto.

L’ultima vittoria, 4 a 1 ai danni dello Sciarbo&Cogo, risale al tre di novembre ovvero alla sesta giornata. Da allora solo quattro punti frutto di altrettanti pareggi. Oggi la società ha deciso di emanare un comunicato stampa:

