Valentina, una studentessa spezzina per la Conferenza sugli Oceani delle Nazioni Unite

Il Capellini-Sauro, BlueSchool Europea dal 2021, candida una studentessa della classe 3a TrED, il liceo delle scienze applicate quadriennale per la transizione ecologica e digitale, come membro del Young citizens council for the ocean. Il gruppo di quindici adolescenti tra i 16 e i 19 anni , provenienti da tutta Europa, potrà far sentire la sua voce durante UNOC 2025, la terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che si terrà a Nizza dal 9 al 13 giugno.

Valentina, velista, subacquea, esploratrice, viaggiatrice, parla un inglese fluente; è stata selezionata per il suo impegno scolastico e la sua passione per il mare: progetta un futuro da archeologa marina e una missione di monitoraggio sulla barriera corallina australiana messa a rischio dai cambiamenti climatici e dall’acidificazione degli oceani.

