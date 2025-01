Waterfront di Levante e nuovo stadio Ferraris, Piciocchi: “Il 2025 sarà l’anno della svolta”

Genova. Il 2025 sarà “un anno di svolta” per il Waterfront di Levante. Ne è convinto il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che ha fatto il punto a margine della cerimonia inaugurale di Liguria 2025 Regione europea dello Sport proprio all’interno del rinnovato Palasport. E importanti novità sono attese anche per un altro impianto cruciale della città, lo stadio Luigi Ferraris.

“Nel 2025 avremo una piena fruizione pubblica degli spazi del Waterfront, anche se i cantieri non saranno conclusi – spiega Piciocchi -. Certamente concluderemo il parco pubblico e stiamo ultimando i lavori in piazzale Kennedy, avremo l’avvio della Fabbrica delle Idee voluta da Renzo Piano. È un’opera complessa, enorme, una delle più significative riqualificazioni urbane in Italia e noi ne siamo orgogliosi”.

» leggi tutto su www.genova24.it