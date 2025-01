Addio a Carlo Odelli, il re delle api della Val di Vara sarà sepolto con la sua tuta gialla

La comunità calicese e tutta la Val di Vara dicono addio a Carlo Odelli, conosciutissimo “re della api”, scomparso all’età di 95 anni. Nel corso di una lunghissima carriera da apicoltore, Odelli ha insegnato ad amare, allevare e curare le api a decine di persone poi diventati imprenditori del settore, non solo all’interno della provincia spezzina. Non c’era fiera o evento del settore nella zona che non fosse arricchito dalla sua presenza. Odelli ha infatti lavorato fino a pochi mesi fa.

“Lucido fino all’ultimo, ha chiesto che la sua salma fosse composta con l’abito da lui preferito: la tuta gialla da apicoltore che lo aveva reso celebre durante le sagre di paese – ricorda Manuela Vanoli -. Nato a Piacenza in una famiglia che contava 9 figli, Carlo all’età di 8 anni aveva perduto la mamma in un drammatico incidente ferroviario. A 9 anni, per superare quel ricordo doloroso, aveva cominciato ad alternare lo studio all’allevamento delle api, appreso dal padre. L’alveare, per lui, non aveva segreti e nell’ordine delle colonie trovava la stessa organizzazione di vita alla quale aspirava”.

