Aggressione omofoba a Genova, si spacca la maggioranza di centrodestra in consiglio comunale

Genova. La maggioranza di centrodestra in consiglio comunale si è spaccata su un ordine del giorno contro l’omotransfobia, presentato da Cristina Lodi (Misto) e sottoscritto da tutta la minoranza (tranne Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione) e dai gruppi di Vince Genova e Genova Domani ma non dagli altri gruppi di centrodestra.

Il documento è stato presentato dopo l’episodio del giovane aggredito nel centro storico di Genova da un gruppo di ragazzi, insultato e minacciato per il suo orientamento sessuale. La votazione finale ha visto il sì di Pd, M5s, rossoverdi, gruppo Misto e del nuovo gruppo “Progetto al centro”, nella maggioranza voto positivo dalle civiche Vince Genova e Genova Domani, e poi no di Crucioli (UpC) e di Federico Bertorello (Lega) e l’astensione degli altri due consiglieri della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e dei consiglieri di Liguria al centro (Lista Toti) Cavalleri e Gandolfo (dati ultimamente molto vicini a Fdi) mentre Lorenzo Pellerano, dello stesso gruppo, è uscito dall’aula al momento del voto.

