Aidea presenta il suo 2025 tra corsi e aperilibri

Riceviamo dall’associazione Aidea

L’associazione offre corsi di lingue tra cui, da inizio febbraio, anche una sessione speciale per chi, impegnato in strutture ricettive, ha necessità di imparare velocemente a gestire un dialogo minimo ma essenziale con l’ospite che deve accogliere. Corsi di storia dell’arte, filosofia, letteratura, storia contemporanea ma anche di scrittura creativa, di public speaking, di psicologia, sessioni formative per i più anziani che desiderano imparare ad usare meglio il telefonino anche per ricevere e mandare foto ai nipoti, ai figli, sentendosi meno soli. Altro servizio molto importante che offre, è quello degli esami validi per il B1 per poter chiedere la cittadinanza. Inoltre incontri gratuiti di Counseling.

Insomma, c’è formazione per ogni età ed esigenza, ma ci sono anche gli incontri culturali che quest’anno si vestono con una nuova forma: aperilibri!

Come ogni anno, infatti, si rinnova un appuntamento importante per tener desta l’attenzione sull’editoria non solo locale. Si propongono incontri con gli autori ed incontri meno formali dove viene presentato mensilmente un testo da lettori a lettori, intavolando una discussione libera che sta suscitando grande interesse tra i partecipanti.

Ovviamente, il momento magico è poi l’incontro con l’autore: poter godere oltre che di un buon libro, anche di un momento di confronto diretto con chi ha pensato quelle pagine. Poter ‘toccare con mano’ anche l’autore, oltre che il suo prodotto, poterlo ascoltare ed interrogare direttamente diventa sempre un’occasione speciale che, quest’anno, vuole arricchirsi anche di un momento più corale come il brindare insieme. Il tutto molto simbolico, ma importante anche per conoscere persone che scelgono di trasmettere qualcosa in cui credono.

Altro elemento di cultura che quest’anno verrà introdotto in modo ancor più puntuale, sarà quello della presenza di un paio d’attori che daranno voce a passaggi particolarmente interessanti, stuzzicanti e accattivanti delle varie presentazioni che si susseguiranno da qui fino ai mesi estivi. Molti scrittori spezzini… ma non solo!

Appuntamento quindi, ogni venerdì, dalle 17,30 sempre presso la sede di Via Persio, 27. Di seguito il programma dettagliato degli incontri, che inizieranno venerdì prossimo e proseguiranno fino a Marzo:

• 24 Gennaio: Onde Nere di Catia Cidale. Presenta l’autrice con letture dal vivo a cura della compagnia teatrale Comme ci comme ça.

• 31 gennaio, Maria Spiezio, per la serie “Incontriamoci in biblioteca” presenta il libro: Il cognome delle donne.Scelto da molti lettori come uno dei libri più venduti, verrà analizzato da tutti coloro che lo hanno già letto, da coloro che ne sono incuriositi e da coloro che ancora non lo conoscono.

• 7 Febbraio: Nicole Gilli presenta il suo romanzo d’esordio: CALIDUS il regno nero. Un fantasy dedicato a tutti i ragazzi

• 14 e 21 Febbraio: staremo in compagnia di entusiasmanti lezioni tenute dalla proff.sa D’Imporzano.

• 28 Febbraio, altro appuntamento della serie “Incontriamoci in biblioteca” con Alessandra Lulini che parla del romanzo “Cuore nero.

• 7 Marzo: Ancora energie della natura con Riccardo Tiberi ed il suo libro IL BOSCO, BENE COMUNE.

• 14 Marzo: Un testo particolare, un dottore si racconta tra vita professionale, vita privata e importanti colpi di scena. Angelo Bianco, con il suo: Le nuvole non hanno forma.

• 21 Marzo: la voce delle immagini che può essere più forte di ogni parola. La fotografa Maura Di Stefano presenta la sua raccolta fotografica che segna un ripercorrere idealmente quanto raccontato dalle parole di vari autori che l’hanno preceduta.

