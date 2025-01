Bollo auto, addio all’esenzione per i veicoli ibridi: niente rinnovo dalla Regione

Liguria. Nessuna marcia indietro: la Regione Liguria non rinnoverà più l’esenzione dal bollo auto per i veicoli ibridi di nuova immatricolazione. La misura di fatto non esiste più da mesi, dopo la scadenza della norma che confermava l’esonero nei primi tre anni (e non più cinque, come avveniva in precedenza) per tutti i veicoli immatricolati nel 2023. E oggi l’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione di Armando Sanna (Pd), ha spiegato le ragioni della scelta.

Il consigliere Armando Sanna (Pd) ha chiesto alla giunta le motivazioni, tecniche ed economiche, che hanno portato alla decisione di non rinnovare l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ibridi di nuova immatricolazione. Il consigliere ha sostenuto che la mancata proroga dell’agevolazione incide negativamente sul livello di attrattività dei veicoli ibridi rallentando il processo di de-carbonizzazione del parco auto regionale.

