Bollo auto, la Regione Liguria non fa dietrofront: addio all’esenzione per i veicoli ibridi

Genova. Nessuna marcia indietro: la Regione Liguria non rinnoverà più l’esenzione dal bollo auto per i veicoli ibridi di nuova immatricolazione. La misura di fatto non esiste più da mesi, dopo la scadenza della norma che confermava l’esonero nei primi tre anni (e non più cinque, come avveniva in precedenza) per tutti i veicoli immatricolati nel 2023. E oggi l’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione di Armando Sanna (Pd), ha spiegato le ragioni della scelta.

“In tutte le Regioni queste sono misure una tantum, non certo per sempre – è intervenuto Giampedrone -. Quando fu introdotta per la prima volta dall’amministrazione Toti nel 2016 erano solo 550 i veicoli ibridi circolanti in Liguria, oggi sono 15.487, un aumento del 1.600% in nove anni. Questo strumento ha avuto un’efficacia importante, ma anche la perdita di gettito era diventata importante, circa 3,9 milioni di euro all’anno: per questo, considerate anche le esigenze di bilancio, a dicembre 2023 si è optato per non replicare l’esenzione. Nessuno ha mai detto che sarebbe stata perenne”.

