Camogli: a Tarragona per ricordare San Fruttuoso

Una delegazione camogliese è in trasferta a Tarragona, in occasione del ricordo del martirio di San Fruttuoso, vescovo della città spagnola, ucciso nel 259 d.C. insieme ai diaconi Augurio ed Eulogio durante le persecuzioni a danno dei cristiani. A San Fruttuoso, nell’Abbazia, sono ospitati i resti del Santo portati in Italia, secondo la leggenda, dal vescovo San Prospero in fuga da Tarragona per l’invasione degli arabi nell’VIII° secolo.

Nel gennaio dello scorso anno Joan Planella i Barnoseell, vescovo di Tarragona, venne a Camogli. Ed in quella occasione fu deciso di ricambiare la visita quest’anno. A Tarragona per l’amministrazione comunale è presente Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura insieme a dom Francesco Maria Pepe, priore del monastero di San Prospero sede dei benedettini Olivetani e alla parrocchia di San Fruttuoso di Genova.

