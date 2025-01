Consiglio regionale, centrosinistra all’attacco dopo la bocciatura dell’odg contro omofobia e transfobia

“Le persone hanno il diritto di essere sé stesse. Per questo troviamo inaccettabile la posizione del centrodestra, pronta a promuovere politiche di inclusione, a patto che non riguardino l’identità di genere e negando oltretutto le discriminazioni della comunità lgbtqia+. Non abbiamo bisogno di solidarietà ipocrite, ma di lavorare insieme per i diritti”.

Così Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale, di fronte alle condizioni poste dalla maggioranza (togliere qualsiasi riferimento alle discriminazioni legati all’identità di genere) per approvare l’ordine del giorno da lei presentato oggi in consiglio regionale (e sottoscritto da tutta l’opposizione) per chiedere un deciso impegno della giunta regionale a favore della comunità LGBTQIA+ e contro l’omofobia e transfobia.

